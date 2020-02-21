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رياضة

غضب حسام غالي من كهربا بسبب استفزاز الزمالك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:47 ص
حسام غالي
حسام غالي
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ريهام بكير
أعرب حسام غالي كابتن الأهلي السابق  ، عن استيائه بشأن أسلوب محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة السوبر المحلي  التي اقيمت في الامارات أمام الزمالك ، حيث ان اللاعب نزل إلى أرض الملعب ليستفز المنافس وجماهيره وهذا أسلوب غير احترافي.

ووجه رسالة إلى كهربا  قائلًا: "كهربا نزل إلى المباراة ليستفز الجمهور ولاعبي الزمالك، هذا ليس أسلوب لاعب محترف، يجب أن يراجع نفسه لأن جمهور الأهلي لن يحبك باستفزاز المنافس ، بل بما تحققه في الملعب ".

وأضاف خلال تحليله للقاء في قناة أبوظبي الرياضية : "الأهلي أهدر فوزًا سهلًا في المباراة بعد السيطرة على أغلب أوقات اللقاء على الأخص الشوط الأول، خروج أفشة لم يكن مناسبا وفايلر لم يتعامل مع المباراة بشكل مناسب".

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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