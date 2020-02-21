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فن

حمو بيكا ردا على بلاغ ضده: هي الرقابة علينا بس وأين أفلام محمد رمضان منها.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:29 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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مصطفى كرم

رد مطرب المهرجانات الشعبى حمو بيكا على البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين للنائب العام والذي حمل رقم 10421 لسنة 202‪0 محتوى سيء في مهرجاناته.

وقال حمو بيكا إن المحتوى الذي قدمه المحامي في بلاغ للنائب  العام ليس محتواه وهو محتوي قديم من 201‪8 ولم يقم بنشره على  قنواته أو صفحته الرسمية.

واضاف حمو بيكا قائلا "كان فية فيلم اسمه احكي يا شهر زاد لمحمد رمضان كان فيه إيحاءات جنسية كتيرة وكان فيله فيلم ابو لمونه، وحاجات كتير غريبة بتحصل هما بيفرجونا على اللي هما عاوزين يفرجونا عليه وإحنا لما نيجي نتكلم يقولك الذوق العام".

وتابع أن محمد رمضان وعدد كبير من النجوم قدموا أفلاما بها إيحاءات جنسية متسائلا " فين إللي خالي الأفلام دي طلعت الرقابة فين على الأفلام دي بدل ما في رقابه عننا فين بقا الرقابة اللي خلتنا نشوف الأفلام دي".

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