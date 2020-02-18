بعد إصابة حمو بيكا بـ كرون.. ما الفرق بينه وفيروس كورونا؟.. تفاصيل

أثار مطرب المهرجانات، حمو بيكا، جدلًا كبيرًا أمس بإعلان معاناته من مرض كرون ، وتداول رواد السوشيال ميديا الخبر فاختلط عليهم الأمر بين مرض كرون الذي أصيب المطرب حمو بيكا، و فيروس كورونا المنتشر في الصين منذ فترة، ونستعرض في التقرير التالي الفرق بين فيروس كورونا ، ومرض كرون .







فيروس كورونا هو فيروس بدأ تفشيه في مدينة ووهان ثم انتشر في العديد من الدول، ويصيب الجهاز التنفسي والرئة.



لكن مرض كرون وهو عبارة عن التهاب شديد في الأمعاء يتسبب في الشعور بألم في البطن والإصابة بإسهال شديد، إضافة إلى الشعور الدائم بالتعب.





ووفقًا لموقع "healthline" فإن هناك أعراضًا كثيرة تشير إلى الإصابة بمرض كرون ما يحتم ضرورة التوجه للطبيب للعلاج منه ومن أبرز هذه الأعراض:





- إسهال.

- حمى.

- إرهاق.

- وجود دم في البراز.

- فقدان الشهية وفقدان الوزن.









أعراض فيروس كورونا:





- العطس المستمر.

- سيلان بالأنف.

- السعال الشديد.

- الإصابة بالربو المزمن.

- قرحة في الحلق.

- الحمى.

- الكحة الشديدة.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- التهاب رئوي.





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وبعد تساؤل الكثير عن علاج مرض كرون ، قال موقع "mayoclinic" المتخصص في أخبار الصحة، إنه لا يوجد أي علاج نهائي لمرض كرون إلا أن هناك تعمل على الحد من الالتهاب وتساعد على تحسين التشخيص على المدى الطويل والحد من أي مضاعفات على عكس فيروس كورونا والذي خضع الكثير من الحالات التي أصيبت به وتم الشفاء منه بعد تلقي العلاج. أدويةالالتهاب