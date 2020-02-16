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مرأة

تجنبها .. 4 أسباب وراء انتشار فيروس كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:35 م
اسباب انتشار فيروس
اسباب انتشار فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
أثار انتشار  فيروس كورونا قلقًا في جميع أنحاء البلاد، والذي بدأ في مدينة ووهان بالصين، كما يعتقد الباحثون أن فيروس كورونا يؤثر بالسلب على الالتهاب الرئوي الحاد، وقد اكتشفوا أيضًا أن الفيروس قد انتشر إلى البشر من المنتجات الحيوانية أو المأكولات البحرية المتوفرة في سوق الصين.

وأشار موقع "boldsky"، أن تم العثور على أول حالة لفيروس كورونا البشري في عام 1960، وكان المريض يعاني من نزلات البرد، وغالبًا ما تكون هذه الفيروسات غير ضارة وقد تسبب التهابًا خفيفًا في الجهاز التنفسي ، خاصةً خلال فصل الشتاء، غالبًا ما يصاب الأشخاص بفيروس كورونا في مرحلة ما من حياتهم ، ويتعافون وقد يصابون مرة أخرى بعد بضعة أشهر.

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وكشف موقع "boldsky"،  عن أسباب انتشار فيروس كورونا البشري وغالبا ما يؤثر فيروس كورونا البشري على الجهاز التنفسي للشخص.

- ينتقل السائل المصاب في الجهاز إلى أشخاص آخرين أثناء السعال أو العطس. 
-  إذا عطس الشخص المصاب أو سعل في الهواء الطلق دون تغطية أفواههم.
- مصافحة الشخص المصاب.
- لمس إفراز المريض في حالات نادرة.


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