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أخبار البلد

مش عارف يفرّق .. التشكيليين ترد على شكوى حمو بيكا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:38 م
حمو بيكا - هاني شاكر
حمو بيكا - هاني شاكر
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محمد غالي
قالت الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، انه يجب الإيمان بدور النقابات المهنية في تقدم ورقي المجتمع و دور الفن بشكل خاص في تشكيل ثقافة  ووجدان و أخلاق وأفكار الشعوب، وكذلك الإرتقاء بالذوق العام لأبناء الوطن على مدار الأجيال.

واعلنت القباني، في تصريحات لـ"صدى البلد" عن ان نقابة الفنانين التشكيليين تتضامن مع نقابة المهن الموسيقية في مجابهة كل أشكال الفن الهابط،  معلنة دعمها لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر في قراراته بشأن تنظيم مزاولة مهن النقابة. 

وأشارت إلى أنها الجهة المنوط بها التشكيل الفني في الحيزات المختلفة  داخل وخارج المنشآت الخدمية والسياحية والتنسيق البصري والسمعي و الهوائي وفقًا لأسس الديكور والعمارة الداخلية و فنون التصوير و النحت والجرافيك و الزخرفة و  بالتكامل مع كل أنواع الفنون.

 وخاطبت القباني،  المواطنين والدولة بكل مؤسساتها للاستعانة بـ النقابيين و المتخصصين في شتى مجالات الفنون للنهوض بالذوق العام و الحركة الإبداعية الفنية. 

وردت القباني،  على الدعوى القضائية المقدمة من محمد سمير إبراهيم و الشهير بـ (حمو بيكا) ضد نقابة الفنانين التشكيليين، بأنها لا تعرف حيثياتها أو طلباتها و لم تخاطبنا أي جهة رسمية في ذلك.

وأكدت: على دعمها و تضامنها مع نقيب المهن الموسيقية ، الفنان هاني شاكر في قراراته بشأن تنظيم مزاولة مهن النقابة. 
نقيب الفنانين التشكيليين د. صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين د. صفية القباني
مش عارف يفرّق .. التشكيليين ترد على شكوى حمو بيكا
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