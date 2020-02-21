قافلة طبية مصرية في جنوب السودان

أوضح السفير د. محمد قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، أن القافلة الطبية تقوم بزيارة المدارس الابتدائية والثانوية يوميًا مصطحبة معها أحدث الأجهزة في مجال قياس الإبصار. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلبة الجنوب سودانيين الذين يعانون من مشكلات في الإبصار، وذلك بما يساهم في تحسين أدائهم التعليمي ويُيَسر حياتهم الاجتماعية.

كما أكد السفير المصري على أن إرسال هذه القافلة الطبية يأتي فى ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر بجنوب السودان، مبرزًا ما يعكسه هذا أيضًا من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء فى جنوب السودان.