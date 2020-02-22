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رياضة

هل يفتقد الأهلي رمضان صبحي.. أرقام المارد الأحمر منذ إصابة العفيجي

السبت 22/فبراير/2020 - 10:39 م
رمضان صبحي - فايلر
رمضان صبحي - فايلر - الأهلي - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
أقترب رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، من العودة من إصابته والمشاركة من جديد مع صفوف المارد الأحمر، حيث فضل فايلر عدم الزج به  في لقاء السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك والذي إنتهي بفوز الأخير وحصد اللقب بركلات الترجيح.

وعاني رمضان صبحي من الغياب عن صفوف النادي الأهلي، لقرابة الـ 3 أشهر، بسبب إصابة عضلية تعرض لها، لكنه عاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية وكان قد إنضم إلى قائمة الأهلي أمام الزمالك لكنه خرج  بقرار من المدير الفني.

وفيما يلي نعرض أرقام الأهلي منذ غياب رمضان صبحي عن الفريق في جميع البطولات.


دوري أبطال أفريقيا

لعب الأهلي 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، سجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.


الدوري الممتاز

خاض الأهلي 9 مباريات، حقق الفوز فيها بالكامل، سجل الفريق 25 هدفا، واستقبلت شباكه هدفين فقط.


السوبر المصري

استبعد فايلر رمضان صبحي عن القائمة النهائية للقاء الزمالك والتي انتهت بفوز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.
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