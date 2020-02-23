محمد رمضان: بالقانون هاني شاكر ميقدرش يمنعني من الغناء

طالب الفنان محمد رمضان، بضم مُطربي المهرجانات إلي نقابة المهن الموسيقية، موضحًا أن الشباب لهم جمهور كبير ويجب أن يدخلوا النقابة تحت بند شعبة المهرجانات.





وأضاف "رمضان" خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يُقدّمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: «أنا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية ولا يحق لهاني شاكر نقيب الموسيقيين أن يمنعني من الغناء وذلك وفقا للقانون ولو فعلها لمنع نقيب المهن التمثيلية المطربين من التمثيل».





وعن التصوير مع سيارته الفارهة وممتلكاته قال: «العربيات اللي بشتريها بفرّج عليها امي ومراتي وبفرج جمهوري.. أنا شايل الجدار بيني وبين جمهوري وعمري ما استفزيت جمهوري».





وأكد رمضان، أن من لا يحب الخير للناس لا يصلح أن يكون من جمهوره.