AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد رمضان: بالقانون هاني شاكر ميقدرش يمنعني من الغناء

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:47 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
طالب الفنان محمد رمضان، بضم مُطربي المهرجانات إلي نقابة المهن الموسيقية، موضحًا أن الشباب لهم جمهور كبير ويجب أن يدخلوا النقابة تحت بند شعبة المهرجانات. 

وأضاف "رمضان" خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يُقدّمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: «أنا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية ولا يحق لهاني شاكر نقيب الموسيقيين أن يمنعني من الغناء وذلك وفقا للقانون ولو فعلها لمنع نقيب المهن التمثيلية المطربين من التمثيل».

وعن التصوير مع سيارته الفارهة وممتلكاته قال: «العربيات اللي بشتريها بفرّج عليها امي ومراتي وبفرج جمهوري.. أنا شايل الجدار بيني وبين جمهوري وعمري ما استفزيت جمهوري».

وأكد رمضان، أن من لا يحب الخير للناس لا يصلح أن يكون من جمهوره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوتيوب مش نجاح.. هاني شاكر يطالب بمنع ظهور مطربي المهرجانات

مصطفى كامل ينفعل على الهواء بسبب شاكوش وعمر كمال

هاني شاكر: محمد رمضان بيتكلم مش بيغني وحصل على تصريح من النقابة

المطرب مكحل يعلق على قرار الموسيقيين منع مطربي المهرجانات من الغناء

أيوة جدع.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويرد على قرار منعه من الغناء.. فيديو

عبير صبري تهاجم قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

ترشيحاتنا

الإمارات تكشف لـ صدى البلد حقيقة عدم استضافة الأهلي والزمالك عقب أحداث السوبر

سرقة التيار.. تحرك برلماني عاجل إثر أزمة عدادات الكهرباء

محمد رمضان لـ الطيار الموقوف: خللي السوشيال ميديا تديك الفلوس

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

دور أحمد مرتضى في اعتذار إمام عاشور لـ وليد سليمان

AdvertisementS

دواء رخيص الثمن متواجد في مصر بكثرة يعالج فيروس كورونا.. تعرف عليه

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

إيقاف كهربا حتي نهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات ومرتضى منصور 3

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

3 أسباب وراء تأخر إعلان لجنة الانضباط عقوبات سوبر الأهلى والزمالك

انتظروا قرارات لجنة الانضباط.. أحمد موسى: لقاء قمة مع مرتضى منصور بعد قليل.. فيديو

شوفوا الأول.. أول تعليق من الهيئة الوطنية للإعلام علي ظهور محمد رمضان

مرتضى منصور : مصر كلها أهلي وزمالك

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

شاهد.. رسالة مجلس أبوظبي الرياضي إلى ناديي الأهلي والزمالك عقب أحداث السوبر

5 مليون دولار.. إخواني منشق يكشف سر اعتزال المقاول محمد علي العمل السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه