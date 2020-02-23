زاهي حواس: مصر تشهد أقوى ظاهرة في العالم خلال مارس وسبتمبر

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق عن سر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد «أبوسمبل»، مؤكدا أن هذه ظاهرة فلكية عظيمة جدا، وهناك تكهنات كثيرة بشأنها.





وقال «زاهي حواس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن تعامد الشمس على وجه قدس الأقداس تظهر إبداع المصري القديم في علم الفلك.





وأضاف وزير الآثار الأسبق، أن مصر لديها ظاهرة أقوى وهي في 21 ، 22 مارس، و21 ، 22 سبتمبر، الشمس تغرب من كتف أبو الهول، وتتجه في الشتاء الي الجنوب، والصيف تتجه إلى الشمال.





وناشد وزير الآثار بدعوة العالم لحضور ظاهرة فلكية جديدة يوم 21 مارس وهي غروب الشمس من على كتف أبو الهول، منوها إلى أنه لابد أن يكون هناك دعم من وزارة السياحة بالاحتفال هذه الظواهر كل عام.



