توقف عن العلكة فورا.. مضغ اللبان يتسبب في كوارث صحية

تعتبر العلكة "اللبان" من أكثر الحلويات أو المسليات التي يفضلها الكثيرون، سواء صغار أو كبار، وتميل كثير من الفتيات لها بصورة مستمرة.





ولا تعلم الكثير منهن أن تلك العادة قد تعرضهن للكثير من المشكلات الصحية، فهناك مجموعة من الأضرار التي تعود على الجسم من تناول العلكة بصورة مستمرة، حسبما أشار موقع " health line " .





اثبتت الأبحاث أن مضغ العكلة باستمرار، يتسبب في ظهور الشيخوخة المبكرة، لذا لا يفضل تناولها لفترات طويلة، فهي تتسبب في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة بشكل واضح خاصة على البشرة، بالإضافة إلى ذلك تتسبب العلكة في عسر الهضم وليس كما يعتقد البعض أنها تساعد في تسهيل عملية الهضم، فهي مجرد شائعة خاطئة.





ووفقا لما أشارت له الدراسات، فإن تناول العلكة باستمرار يتسبب في آلام الفك وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على عضلات الوجه، كما يتسبب في تسوس الأسنان نظرا لزيادة السكريات في العلكة.