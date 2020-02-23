ثلاثة شعراء عرب يغردون لفلسطين في بيت الشعر بالأقصر.. صور

أقام بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية عربية استضاف فيها من السودان الشاعرين الواثق يونس وزكريا مصطفى ومن فلسطين الشاعر موسى حوامدة وقام بتقديم الأمسية الشاعر محمد جاد المولى.





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بدأ جاد المولى الأمسية بالترحيب بالضيوف وبالشعراء المشاركين ثم قرأ طرفًا من السيرة الإبداعية لكل شاعر لتبدأ الأمسية بالشاعر الواثق يونس شاعر وناقد وفنان تشكيلي مواليد مدينة الأُبَيِّض، بمديرية كردفان ـ السودان

وقد أنشد من شعره:

تخــطّ وريحُــك الهوْجاء تمحُو

ويضحك من خُطى السّارين صبحُ

قد انتظـروا وخمرُ الـــوقت مـرٌ

وقد عبـروا وكــلّ الـدرب جرحُ

أقامــوا في المجــاز كـنار هندٍ

تهـوم في الخيــال وفيه تصــحو

يديــرون القصيــدةَ وهْيَ بـــكرٌ

ويصـرخ فيــهم المـعنى تنحــّوا

فليس بكــأسِ لــذّتـــهم حــرامٌ

وغايــة صمتــهم عُتبَى وصفْــحُ

تجــاذبهم بنــات الــدهرِ لحــنًا

لهــم لجــبٌ بـــه ولهــنّ نَــوْحُ





ثم تلاه الشاعر زكريا مصطفى وهو شاعر وإعلامي حاصل على بكلاريوس الآداب- قسم اللغة العربية ..جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا و مفتش إذاعة وتلفزيون.

وقد أنشد من شعره:





غريب لا يرى الأحلام إلا

مضمخة ذوائبها رصاصا





به من كل هادئة رهاب

يرى في كل ضاحكة قصاصا





جريح الآدمية كان يمشي

ويحدو حسرا زغبا خماصا





تؤنبه على الضحك الثنايا

ويحسب كل راحلة خلاصا





ويهرب من ترصد ذكريات

فتصفعه الحقيقة لا مناصا





تهاجم مايؤمل فأس يأس

تكسر عود همته فصاصا





إذا ذكروا له الأجواء طار

وإن شكروا له الأعماق غاصا





يفتش عن بلاد لاتعري

وعن مطر بنبتته تواصى





وعن ماء وماء الوجه باق

فقد سحقت ملامحه انتقاصا





وعن وطن حقيقي وبيت

وعن وهم إذا ما الحلم عاصى





ثم اختتمت الأمسية الشعرية بالشاعر الفلسطيني موسى حوامدة من مواليد فلسطين 1959درس الثانوية في مدينة الخليل وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1982





وقد قرأ من شعره :

غريبة عني حلب

جئتها عاشقا

فما عرفتها

ولا عرفتني

ولا مسَّدت شعرَ الغريب

ولا أدخلتني قلعتها الحصينة,

وحين عدتُ للشام

عاتبني سيف الدولة

قلت: لا أتقن حرفة المتنبي !

قال : من يعلو على صوت أبي الطيب

من يمسح من كتاب الشعر ريشتَه ؟؟

قلت :

ومن يرفع كُمَّه عن مائدة كافور ؟