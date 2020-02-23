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رياضة

بسبب كورونا.. الدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:07 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
حالة من القلق تسيطر على مسئولي الكرة الإيطالية، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، والاضطرار إلى إلغاء ثلاث مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، اليوم، الأحد، بسبب الفيروس الخطير، الذي اجتاح العالم مؤخرا.

وفي خطوة غير مسبوقة بإيطاليا، أعلنت إيطاليا، تجميد جميع الأنشطة الرياضية في إقليمبي فينيتو ولومبارديا، بسبب تفشى الفيروس الخطير.

كما قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل  ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي، وهي، إنتر ميلان مع سامبدوريا وأتلانتا مع ساسولو وفيرونا مع كالياري، بسبب كورونا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد في إيطاليا، حيث قررت السلطات الإيطالية، إلغاء 42 مباراة في دوريات الهواة والنائشين، وإلغاء مباراة أسكولي وكريمونيزي، بسبب تفشي المرض".

وبات نشاط كرة القدم في إيطاليا مهدد بالتجميد، بعد وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى 79 إصابة منهم حالتا وفاة.
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