6 أساقفة يحتفلون بعيد نياحة القمص ميخائيل البحيري بدير المحرق.. صور

صلى نيافة الحبر الجليل الانبا كيرلس أسقف نجع حمادي القداس الالهى اليوم بدير السيدة العذراء المحرق بكنيسة القديس مارجرجس حيث يوجد بها رفات القديس ميخائيل البحيرى "تلميذ القديس الأنبا ابرآم أسقف الفيوم".





اشترك مع الأنبا كيرلس في الصلاة نيافة الانبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق، ونيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا كاراس أسقف المحلة، والأنبا ميخائيل اسقف عام كنائس العباسية والوايلى، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط.





وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غد الاثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.





ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول اى أطعمة حيوانية او مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.





والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.



