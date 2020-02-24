مدينة أسوان الجديدة بانوراما جمالية على صفحة نهر النيل.. ومنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "الأيزو 45001".. فيديو وصور

مدينة أسوان الجديدة بانوراما جمالية على صفحة نهر النيل الخالد

منح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "الأيزو 45001"، وشهادة "الأيزو 9001"

إستثمارات مدينة أسوان الجديدة حتى الآن نحو 2 مليار جنيه



المدينة مصممة لاستيعاب 210 آلف نسمة





مدينة أسوان الجديدة البانوراما الجمالية التى تم إنشاؤها على صفحة نهر النيل الخالد حيث تساهم المدينة الجديدة فى توفير سكن مناسب للشباب.

وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على هذه المدينة التى أقيمت وتستكمل مسيرتها التنموية فى طفرة غير مسبوقة على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء إنها مدينة أسوان الجديدة.

فقد كان هناك إنجاز كبير لم تشهده أرض الكنانة من قبل ، والذى جاء ليتحقق حلم الشباب بإنشاء مدن جديدة تعد باكورة ونواة حقيقية لمجتمع عمرانى متطور وراقى لما تمتلكه من مقومات فى الأعمال الإنشائية، وخدمات حضارية وجمالية منقطعة النظير.

ومن جانبه قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والمشرف على جهاز توشكى إنه تم إستقبال لجنة من الشركة المانحة لشهادات الأيزو، بحضور الدكتور أيوب متولى المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولى الهيئة وجهاز المدينة حيث تم المرور على إدارات مركز خدمة المواطنين والحركة والمخازن لمراجعة الإجراءات والتأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات الأيزو .

وكانت الشركة المانحة لشهادات "الأيزو" العالمية "شركة QCS" قد أوصت بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "الأيزو 45001"، وشهادة "الأيزو 9001" فى مجالى الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.

وأشار أحمد رشاد إلى أن اللجنة أشادت فى تقريرها بمدى الإلتزام بتشجيع تطبيق المواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، والجهود المبذولة من مسئولى الهيئة ونواب رئيس جهاز المدينة والمديرين والعاملين بالجهاز ومدى حرصهم على تطبيق المواصفات .

وأوضح رشاد بأن مدينة أسوان الجديدة جارى تنفيذ العديد من المشروعات بها منها "الشريط النهرى" والتى تشمل: "منطقة الفيلات الجارى تنفيذها، والممشى السياحى، والحديقة النيلية، والمسرح الرومانى، وكبارى المشاة"، بالإضافة إلى أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع .

وتابع بأن الشريط النهرى بالمدينة على مساحة 1050 فدانًا، وتبلغ المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم 66 فيلا "كاملة التشطيب" جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فدانًا حيث تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات، كما يضم الشريط النهرى 80 فيلا أخرى ، جارى تنفيذ 63 فيلا منها "كاملة التشطيب، وجارٍ تنفيذ الممشى السياحى بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح رومانى - مناطق خضراء - مراسٍ سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار السيارات)، لخدمة جميع أهالى أسوان.

وأكمل إلى أن مشروعات الخدمات المنفذة بالمدينة بلغ عددها 26 مشروعًا منها: (5 حضانات للأطفال - مدرسة تعليم أساسى – ملعبان خماسيان – مركز تنمية رياضية – وحدتان صحيتان – مبنى إسعاف – 4 أسوق تجارية – مبنى مؤقت لجهاز المدينة – بوابة المدينة – مركز صحى – مبنى للبريد – مسجد – نقطة شرطة - وحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان)، وجارى تنفيذ ( 3 مدارس للتعليم الأساسى – مدرسة ثانوى سعة 19 فصلًا – حضانة أطفال – ملعب خماسى – مركز صحى حضرى – مركز تجارى – مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها 3 محال تجارية – وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية – مبنى إدارى لجهاز المدينة – مركز شباب - مستشفى عام سعة 158 سريرا – مجمع للمعاهد الأزهرية - حديقة بالحى الأول ) .

وأشار أحمد رشاد إلى أن إستثمارات المدينة قبل عام 2014 كانت نحو 700 مليون ، بينما تخطت الإستثمارات خلال الخمس سنوات الأخيرة حاجز الـ2 مليار وربع المليار جنيه ، وهو ما ينعكس على حجم العمل فى المدينة وثقة الحكومة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة أسوان الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأن مشروع الإسكان الإجتماعى أصبح علامة مميزة بالمدينة، فهناك 6720 وحدة سكنية بالمدينة ما بين وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وأخرى جارى تنفيذها خلال الوقت الحالى حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4600 وحدة سكنية تقريبًا وجارى العمل فى 2220 وحدة سكنية أخرى، وتم تنفيذ 1840 وحدة بـ92 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحيين الثانى والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين .

فمدينة أسوان الجديدة بلغ إجمالى الاستثمارات بها حتى الآن نحو 2 مليار جنيه وهى تمثل بانوراما جمالية ومعمارية وإستثمارية لوقوعها فى منطقة مطلة على نهر النيل على بعد أمتار من كوبري أسوان، وتتوافق مع كل معايير البيئة لتكون مدينة واعدة تفى باحتياجات المواطنين .

المدينة مصممة لاستيعاب 210 آلف نسمة، بجانب أنها ستضم منشآت سياحية ورياضية وصحية تتلاءم مع تاريخ أسوان كمهد للحضارات القديمة والمعاصرة.

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