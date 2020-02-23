خالد الجندي مشيدا بقرار غلق القنوات الشيعية: يسبون الصحابة ولا نريد فتنة في المجتمع

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحُكم القضاء الإداري بغلق كل المواقع والقنوات الشيعية في مصر، الذي صدر اليوم الأحد، قائلًا: «نحن لا نريد فتنًا فى المجتمع، وقنوات تشتم فى الصحابة وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم-».
ووجه «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «التحية للمحامى سمير صبرى، لدفاعه عن القضايا الأخلاقية في المجتمع».
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.
وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.