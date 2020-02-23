AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي مشيدا بقرار غلق القنوات الشيعية: يسبون الصحابة ولا نريد فتنة في المجتمع

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:30 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحُكم القضاء الإداري بغلق كل المواقع والقنوات الشيعية في مصر، الذي صدر اليوم الأحد، قائلًا: «نحن لا نريد فتنًا فى المجتمع، وقنوات تشتم فى الصحابة وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم-».

ووجه «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «التحية للمحامى سمير صبرى، لدفاعه عن القضايا الأخلاقية في المجتمع».

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.
 
وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.
 
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.
 
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاء الإدارى: قناة الشرق حرضت ضد رجال الجيش والشرطة وروجت لأكاذيب الإخوان

كل سنة وأنت معايا.. رضوى الشربيني تفاجئ جمهورها بـ صورة جديدة

مجلس الدولة: نشر الإجراءات القضائية من صميم أجهزة الإعلام ونتيجة حتمية لحرية الصحافة

أجندة الحوادث.. أولى جلسات طعن المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.. ودعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

القضاء الإدارى يشترط لمقيم الدعوى أن يكون صاحب مصلحة مباشرة

غلق كل المواقع والقنوات الشيعية في مصر بأمر المحكمة

ترشيحاتنا

سرطان المخ.. رمضان صبحي يعزي أسرة عمرو فهمي

محمد الباز يعلق على عقوبات اتحاد الكرة ضد الأهلى والزمالك بسبب شغب السوبر..فيديو

السعدي vs الجنايني.. اللجنة تصدر عقوبات بدون دليل.. وقنوات أبو ظبي تضعها في ورطة

حسام البدري يتجاهل عقوبة الجبلاية ويستدعي كهربا لمعسكر مارس

تفاصيل عودة عمرو سعد لـ زوجته بعد الانفصال

بعد رحيله المفاجئ.. معلومات لا تعرفها عن عمرو مصطفى فهمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams

بـ الزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بالدموع إلى مثواها الأخير في المنوفية.. شاهد