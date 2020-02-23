خالد الجندي مشيدا بقرار غلق القنوات الشيعية: يسبون الصحابة ولا نريد فتنة في المجتمع

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحُكم القضاء الإداري بغلق كل المواقع والقنوات الشيعية في مصر، الذي صدر اليوم الأحد، قائلًا: « نحن لا نريد فتنًا فى المجتمع، وقنوات تشتم فى الصحابة وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم-».





ووجه «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «التحية للمحامى سمير صبرى، لدفاعه عن القضايا الأخلاقية في المجتمع».



