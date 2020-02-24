مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر

أصدر المؤتمر الدولى الرابع الذى نظمته كلية التجارة بجامعة جنوب الوادى، عدد من التوصيات، من أبرزها ترشيد الفاقد فى الاقتصاد المصرى مع إمكانية توجيهه لإنشاء بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى أقيم على مدار يومين تحت عنوان " المشروعات الصغيرة قاطرة النمو للاقتصاد القومى" برعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و أوضح الدكتور محمود عبد الرازق عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر أوصى بضرورة استثمار الجزء الزائد عن الحجم الأمثل للاحتياطات الدولية فى دعم مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أوصى أيضًا بالاستفادة من جميع أنواع السياحة فى مصر بالشكل الذى يدعم التنمية الاقتصادية، وأوصى بترشيد عمليات الترميم للآثار المصرية وإسنادها إلى مشروعات متخصصة فى الترميم المعمارى والترميم الدقيق بشكل يدعم التنمية السياحية.

وأضاف الدكتور علاء تاج الدين- نائب رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر أوصى بتأسيس مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإنتاج مجموعة من المدخلات والمواد الخام الخاصة بالصناعات المتوسطة والكبيرة، و أوصى أيضًا بدعم الدولة لحاضنات الأعمال على مستوى الأقاليم لدعم عمليات الانتاج والتنمية.

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