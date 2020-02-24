AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:06 م
مؤتمربتجارة جنوب
مؤتمربتجارة جنوب الوادى
Advertisements
يوسف رجب

أصدر المؤتمر الدولى الرابع الذى نظمته كلية التجارة بجامعة جنوب الوادى، عدد من التوصيات، من أبرزها ترشيد الفاقد فى الاقتصاد المصرى مع إمكانية توجيهه لإنشاء بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى أقيم على مدار يومين تحت عنوان " المشروعات الصغيرة قاطرة النمو للاقتصاد القومى" برعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 و أوضح الدكتور محمود عبد الرازق عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر أوصى بضرورة استثمار الجزء الزائد عن الحجم الأمثل للاحتياطات الدولية فى دعم مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أوصى أيضًا بالاستفادة من جميع أنواع السياحة فى مصر بالشكل الذى يدعم التنمية الاقتصادية، وأوصى بترشيد عمليات الترميم للآثار المصرية وإسنادها إلى مشروعات متخصصة فى الترميم المعمارى والترميم الدقيق بشكل يدعم التنمية السياحية.

وأضاف الدكتور علاء تاج الدين- نائب رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر أوصى  بتأسيس مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإنتاج مجموعة من المدخلات والمواد الخام الخاصة بالصناعات المتوسطة والكبيرة، و أوصى أيضًا بدعم الدولة لحاضنات الأعمال على مستوى الأقاليم لدعم عمليات الانتاج والتنمية.

اقـرأ أيضًا

هندسة جنوب الوادي تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية

https://www.elbalad.news/4187142

عيد يجمع بين الراعى والرعية.. اللقاءات الجماهيرية لمحافظ قنا بمثابة تصالح الدولة مع المواطنين.. فيديو

https://www.elbalad.news/4184636

مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر
مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر
مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر
مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر
مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر
مؤتمر بتجارة جنوب الوادى يوصي بالاستفادة من المشروعات الصغيرة لدعم التنمية فى مصر
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إعلان الكويت إصابة سعودي بـ كورونا.. بيان عاجل من صحة المملكة

صاحب السعادة.. الإفتاء: مجدي يعقوب سخر علمه لخدمة الإنسانية ولم ينظر يوما إلى دين مرضاه

سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسني في لندن.. شاهد

بعد قليل.. الحكم على 304 متهمين من حركة حسم فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد

فى ذكرى ميلاد محمود الجندى ..تعرف على قصة إلحاده وتوبته

أنا الحكومة.. لماذا رفض الطيار الموقوف راتبًا مدى الحياة من محمد رمضان ولجأ للقضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

دب عملاق يتجول في أنحاء حي سكني ويثير حالة فوضى .. شاهد

بفستان فخم وأنيق.. ديانا كرزون تتألق فى جلسة تصوير