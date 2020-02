عناق حار وكلام هندي.. تفاصيل لقاء ترامب ومودي.. فيديو وصور

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، إلى الهند صباح اليوم الاثنين، في أول زيارة رسمية له، حيث استقبله رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد هبوطه في ولاية جوجارات والتي شهدت ترحيبا حارًا من قبل حشود جماهيرية تجمعت من أجلهم.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، تلقى ترامب ترحيبا حارا في مدينة أغرا المشهورة بتاج محل وذلك من خلال الحشود الذين تجمعوا وهم يرتدون الزى الهندى التقليدى والراقصين وقارعي الطبول، كما كان في استقباله حليف مقرب له وهو رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث.

بعد ذلك غادر ترامب إلى تاج محل، الذي يعد النصب الأكثر شهرة في الهند، لمشاهدته.

وفي وقت سابق من ذلك، ألقى ترامب خطابا في أكبر استاد كريكيت في العالم يدعى "موتيرا"، وقد امتلأ تقريبا بالمشجعين الذين ارتدوا قبعات بيضاء عليها عبارة ترحيب بترامب.

وبدأ ترامب خطابه، بـ كلمة "Namaste" التحية الهندية، قبل أن يشير إلى العديد من الأيقونات الهندية المعروفة في التاريخ.

وأكد أن "الهند ستحتفظ دائمًا بمكانة مميزة للغاية في قلوبنا"، مضيفا: "إلى مئات الآلاف من المواطنين العاديين الذين اصطفوا في الشوارع، في إظهار رائع للثقافة والطيبة الهندية، وإلى الـ125 ألفا في هذا الاستاد العظيم اليوم.. شكرا على الاستقبال المذهل".

وأضاف: "لقد قدمتم شرفا عظيما للشعب الأمريكي. أنا وميلانيا وعائلتي سنتذكر دوما هذه الضيافة العظيمة".

وكافح ترامب من أجل نطق عدة كلمات هندية مثل "أحمد أباد" المدينة التي كان يتحدث فيها، إلى الفيلسوف الهندس "سوامي فيفيكاناندا".

وأكدت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أظهر تعاطفا شديدا واستقبالا حارا لـ ترامب حيث احتضنه عدة مرات خلال الزيارة.

وفى زيارته لمنزل المهاتما غاندى، أدى ترامب صلاة مرتديا "الشال" وخلع حذائه.

كما قام هو وزوجته ميلانيا بتجربة صناعة الغزل والنسيج وهما يجلسان أمام عجلة لتدوير القماش.

وخلال ذلك الوقت، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، ففي طريقه للهند، كتب باللغة الهندية قال فيها: "نحن نتطلع إلى المجيء إلى الهند. نحن في الطريق، سنلتقي الجميع في غضون ساعات قليلة!".

بعد ذلك علق على مقطع فيديو للبث المباشر للخطاب الذي يلقيه أمام حشد في ملعب الكريكيت العملاق بالهند ، بتغريدة بـ"اللغة الهندية" قال فيها: "لقد سافرت أنا والسيدة الأولى حوالي 8000 ميل لتوجيه رسالة إلى كل مواطن في هذا البلد.. إن أمريكا تحب الهند وتحترمها.. وشعب أمريكا دائما هو شعب الهند.. إنهم الأصدقاء الحقيقيون والمخلصين".

وأكد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع الهند في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف ترامب على هامش زيارته إلى الهند والتي تستغرق يومين: "ملتزمون بالتعاون مع الهند بمواجهة خطر الإرهاب ومحاربة أيديولوجياته المتطرفة".

ومن المرجح أن تبحث الهند والولايات المتحدة شروط اتفاق التجارة المقبولة من الجانبين، بعد أن قلل ترامب من فرص التوصل إلى اتفاق تجاري كبير أمام تجمع جماهيري.

وترى واشنطن الهند بمثابة قوة توازن مع الصين، التي تسعى بشكل متزايد للهيمنة العسكرية والسياسية في جميع أنحاء آسيا.

ومن المقرر أن يزور ترامب 3 مدن هندوسية، والتي تحرم تناول اللحوم، لمنعها ذبح الحيوانات على الملأ.

#Namaste - Nama means bow, as means I, and te means you. Therefore, namaste literally means "bow me you" or "I bow to you." #DonaldTrump and Prime Minister Mode say to each other on #Trumps visit to India while being greeted by millions of India's people. VOTE TRUMP #election2020 pic.twitter.com/2dPDR4D3il