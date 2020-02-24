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رياضة

أحمد شوشة ينتظم في التدريبات الجماعية للمصري استعدادًا لنهضة بركان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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نور عادل
شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الملحق بأحد فنادق الاسماعيلية انتظام أحمد شوشة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب استمر لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابته بشد في عضلات البطن السفلى.

ظهر اللاعب خلال المران بمستوى فني وبدني طيب للغاية استحق معه إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري الذي يسعى للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبيل خوض الفريق لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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