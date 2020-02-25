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برلمان

"إسكان البرلمان": الوزارة نجحت فى اختبار الأمطار ورأينا النتائج على الأرض

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:00 م
أمطار
أمطار
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموجة الجوية الأخيرة وسقوط الأمطار بغزارة على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة الماضية كشفت عن الجهد المبذول من قبل وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياة والصرف الصحى،  فى الاستعداد الجيد لحالات الطوارئ، وذلك من خلال كيفية التعامل مع الأمطار لحظة بلحظة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان فى بيان له اليوم، أن وزارة الإسكان والشركة القابضة سبق وأن أعلنتا عن خطة لمواجهة الأمطار، والاستعداد الجيد لسقوط الأمطار، وما حدث بالأمس اختبار لهذه الجهود، وبالفعل أثبتت الوزارة انها  تعمل على قدر من الكفاءة فى التعامل مع الأزمات، وهذا هو المطلوب، متابعا:" حينما كان هناك تقصير خرجنا وأعلنا ذلك، واستدعينا المختصين للحديث حول ذلك، والآن حينما تم التعامل مع الأزمة بشكل حرفى يجب علينا أن نشير إلى ذلك فالجهود المبذولة تؤكد أن هناك خطوات تتم على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الأزمات تستوجب تضافر الجهود، وتوفير الإمكانات، وهذا ما حديث من خلال التنسيق بين الإسكان، التنمية المحلية، هيئة الأرصاد، ولمس المواطن النتيجة على الأرض، فعلى الرغم من غزارة الأمطار إلا أنه تم التعامل الفورى مع الأزمة، وشعر الجميع خاصة المناطق التى سبق وأن غرقت شوارعها من قبل بأن هناك رؤية وفكر جديد فى التعامل مع الأزمات، متمنيا مزيد من التطوير لصالح المواطنين.
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