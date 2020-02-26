الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس 72 ساعة القادمة.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار حالة عدم الاستقرار والشبورة الكثيفة على أغلب الطرق.









وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد " والمذاع عبر فضائية صدى البلد اليوم الأربعاء عن انعدام سقوط الأمطار بدءا من اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية .





وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لانخفاض درجات الحرارة بشكل سريع خلال هذه الفترة بمجرد غياب أشعة الشمس حيث يكون الفارق بين العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات مئوية.





ولفت محمود شاهين، لتحسن الأجواء تدريجيا فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد فرص سطوع الشمس خلال 72 ساعة القادمة.









ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.