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منوعات

فسخت الخطوبة وخدت هدايا بـ 20 ألف جنيه .. شاب يحكي كيف خدعته حبيبته | شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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مريم صليب
إن لم تستح فإفعل ما شئت".. أصبحت العلاقات العاطفية اليوم عبارة عن وقت فراغ يقضيه البعض لإنتظار الفرصة الأفضل ، انتهكت حرمة الحياة العاطفية و الفترة المعروفة باسم الخطوبة قبل الزواج التي حولها بعض فاقدي شعور المسئولية إلى أسوأ فترة في حياة الطرف الآخر . 

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لفتاة بفستان نبيتي و تبين أن تلك الفتاة تدعى أماني و كانت خطيبة شاب يدعى أكرم ، أماني استغلت حب و تعاطف خطيبها أكرم و لعبت لعبة دنيئة جعلت أكرم يشعر و كأنه في كابوس غير قادر على الخروج منه بل تركته بعلامة في قلبه لن ينساها منها طيلة حياته . 

"كنت قايد لها صوابعي العشرة شمع زي ما بيقولو" ..حكى أكرم قصته مع خطيبته السابقة التي استغلت عطفه و حبه لها و يفوح من كلماته اثر الصدمة و الألم بسبب ما قامت به خطيبته السابقة. 

يروي أكرم أن  خطيبته كانت تعاني من الضغط النفسي الرهيب من أحد زملائها في العمل ، فعرض عليها أن تستقيل من وظيفتها حتى تبتعد عن ذلك الشخص الذي يسبب لها هذا الكم من التوتر في المقابل سيقوم بإعطائها مرتبها على أساس أنها ستكون زوجته ولا فرق بين ماله و مالها ففي النهاية سيعيشا في منزل واحد. 

صدم أكرم أن خطيبته الوادعة التي تشتكي له من زميلها الذي يترصد لها أنها على تواصل معه حتى بعد أن تركت العمل، و العلاقة تحولت من مشاجرات طيلة الوقت إلى علاقة وادعة للغاية اقرب إلى أن تكون قصة حب. 

"كل ده و دبلتي في إيدها لسه" .. تابع أكرم و قال أن خطيبته كانت تستعد الفترة الماضية لزفاف شقيقتها فقام بشراء فستان لها و ذهب إلى مركز التجميل الخاص بها لتستعد لحفل الزفاف و لم يقبل أن تعود للمنزل في ذلك الوقت المتأخر من الليل  فقام بتوصيلها و تغاضى عن كل ما يشعر به من قلق تجاهها . 

الصدمة الكبرى .. بعد زفاف شقيقتها بأيام استيقظ أكرم على قرار فسخ الخطوبة و حظر على وسائل التواصل الإجتماعي ، ذلك القرار الذي كان بمثابة "مقلب حياته" كما وصفه ، و اعتقد انها مزحة أو حلم في البداية إلا أنه كان مستيقظا و عقله لم يستوعب ماحدث. 

بعد فسخ الخطوبة بأيام علم أكرم أن خطيبته السابقة أعلنت خطبتها لزميلها في العمل ، و علم أيضا أن ماله كانت تنفقه على زميلها هدايا و هكذا ، و بعد فسخ خطبتهما لم تقم الفتاة برد الهدايا التي اشتراها أكرم التي تفوق الـ 20 ألف جنيه ، على حد قوله . 


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