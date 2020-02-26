AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

زيارات ميدانية.. تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:14 ص
تفتيش دوري علي المنشآت
تفتيش دوري علي المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال
Advertisements
هيثم سعد الدين

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات باتخاذ جميع الإجراءات التفتيش على السلامة والصحة المهنية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد وفريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بزيارات ميدانية  للشركات  بمدينتي الخارجة والداخلة للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركات الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من الفيروسات والكشف الدوري على العمالة  واخطار الجهات فورا فى حالة استقدام اى عمالة او خبراء أجانب او ظهور أى حالات مشتبه فيها.

زيارات ميدانية.. تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال
زيارات ميدانية.. تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال
زيارات ميدانية.. تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحتك غالية علينا تصل أسيوط.. توعية العاملين فى المنشآت الصناعية بالسلامة والصحة المهنية.. وزير القوى العاملة: لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: تعيين 2800 شاب بالقطاع الخاص بينهم 33 من متحدي الإعاقة بالقليوبية.. قياس مستوى مهارة 2057 عاملا.. واستخراج 2061 ترخيصا بمزاولة الحرفة.. التفتيش على 1264 منشأة وتحرير 384 محضر مخالفات

سعفان يعلن حصاد 2019: تشغيل 330 ألفا بالقطاع الخاص و5213 من متحدي الإعاقة.. إلحاق 373 ألفا بسوق العمل الخارجية.. وإلغاء وإيقاف تراخيص 41 شركة إلحاق عمال بالخارج

القوى العاملة بالوادي الجديد: حملات تفتيش على المنشآت الصناعية والهيئات بالوادي الجديد

القوى العاملة: تعيين 590 شابا وقياس مهارة ومزاولة الحرفة لـ 1075عاملًا بجنوب سيناء

تعيين 2419 شابا منهم 47 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص فى القليوبية

ترشيحاتنا

شروط القصر والجمع بين الصلوات.. دار الإفتاء توضح

مش هتصدق.. نوع مهمل من التوابل يعمل على تحسن الهضم وتعزيز صحة الدماغ

أبرز فيديوهات التوك شو | جنازة عسكرية لـ مبارك بأمر السيسي.. وانخفاض الحرارة 10 درجات.. فيديو

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

بشرى سارة.. اكتشاف لقاح جديد يدمر كورونا

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

AdvertisementS

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

تفاصيل تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك قبل ساعات من دفنه| شاهد

تشديدات أمنية وتجمع المواطنين في محيط مسجد المشير استعدادا لجنازة مبارك.. فيديو وصور

22 مومياء.. كيف استعدت القاهرة لنقل الملوك إلى متحف الحضارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور

طلاب الدقهلية يقفون دقيقة حدادا على الرئيس الأسبق حسني مبارك