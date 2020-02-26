زيارات ميدانية.. تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات باتخاذ جميع الإجراءات التفتيش على السلامة والصحة المهنية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد وفريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بزيارات ميدانية للشركات بمدينتي الخارجة والداخلة للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركات الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من الفيروسات والكشف الدوري على العمالة واخطار الجهات فورا فى حالة استقدام اى عمالة او خبراء أجانب او ظهور أى حالات مشتبه فيها.