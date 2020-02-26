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تكنولوجيا

"جيت وركس" تستعرض أحدث تكنولوجيا متطورة في مجال أمن المعلومات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت "جيت وركس" الرائدة في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات عن أحدث تكنولوجيا متطورة تستخدمها الشركة والحلول الأمنية التي تقدمها شركة "سوفوس" لتوفير الحماية لمختلف القطاعات بالسوق المصرية.


جاء ذلك في المؤتمر الذي أقامته شركة "جيت وركس" الوكيل المعتمد لسوفوس في مصر و ليبيا بحضور محمد هارون مدير عام جيت وركس و امير قاسم المدير الفني وحاتم شحاتة مدير المنتجات وممثلين من جميع القطاعات العاملة بالسوق المصرية.


يأتي اعلان "جيت وركس" عن أحدث ما تقدمه للعملاء من تكنولوجيا حديثة وفقًا لرؤية مصر 2030 والتي تمثل خطوة مهمة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق التحول الرقمي وتلبية احتياجات الشركات لتأمين البيانات.


واستهدف المؤتمر التعرف على أحدث تكنولوجيا الحماية الرقمية، ومساعدة مسؤولي تقنيات وامن المعلومات بالشركات في تسهيل التواصل وتبادل أفضل الممارسات والتطوير التنفيذي والتعاون في القضايا التي يواجهونها بالإضافة إلى توفير حلول متكاملة في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات.


قال محمد هارون مدير عام شركة "جيت وركس" إن سوفوس بدأت في إنتاج منتجات مكافحة الفيروسات والتشفير قبل 30 عامًا تقريبًا وتساعد منتجاتنا اليوم في تأمين الشبكات التي يستخدمها 100 مليون شخص في 150 دولة و 100000 شركة بما في ذلك Pixar و Under Armor و Northrop Grumman و Xerox و Ford و Avis و Toshiba.


هذا بالإضافة إلى أكثر من ٢٥٠٠ شركة مصريه تستخدم منتجاتنا لتأمين شبكاتها وأجهزتها و موظفيها.


وأضاف محمد هارون إنه نظرًا لتزايد تعقيد شبكات تكنولوجيا المعلومات فإننا نركز على الحفاظ على أمان تكنولوجيا المعلومات بسيطًا وموثوقًا به و نحن نعلم أن استراتيجية الأمان المناسبة يجب أن تشمل الشبكات و جميع الأجهزة لكي تتم إدارتها بكل سهولة عبر السحابة.


وأكد محمد هارون أن منتجات "جيت وركس" تساهم في تأمين كل نقطة نهاية لشبكتك من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أجهزة سطح المكتب الافتراضية والخوادم، وحتى حركة مرور الويب والبريد الإلكتروني والأجهزة المحمولة علاوة على ذلك أصبح تأمين هذه الأجهزة ممكنًا حتى اثناء تنقل الموظفين أو أثناء سفرهم من خلال المنتجات التي تناسب احتياجاتك الدقيقة ونحن نضمن أمان شبكتك.


الجدير بالذكر أن سوفوس تعمل على أحدث التقنيات، حيث تحمي الشركات في جميع أنحاء العالم من التهديدات المعقدة والفيروسات والبريد العشوائي وتصنع منتجات أمنية عالية الجودة للبرامج في بيئة سريعة الخطى وتعمل عليها منذ أكثر من ٣٠ عامًا.


وتتم مراجعة موظفي الدعم بشكل مستقل واعتمادهم من قِبل  SCP (معيار قدرة الخدمة ودعم الأداء) كما توفر دعم متابعة الشمس (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا) دعمًا باللغة الإنجليزية فقط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لكل دول العالم بالإضافة إلى الخدمة المتميزة باللغة العربية فقط من جيت وركس لكل عملائها داخل مصر من خلال مركز خدمة عملاء ما بعد البيع – [email protected]  -  الي جانب مكاتب الدعم الإضافية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليابان والفلبين مما يعني أنه يمكنك أيضًا التحدث إلى فني دعم يتحدث لغتك.


وساهم المؤتمر في توعية كبار العملاء بالتكنولوجيا الجديدة و المتطورة التي تقدمها شركة "جيت وركس" في مجال تامين المعلومات و الاستفادة من الحلول الأمنية لحماية مختلف قطاعات السوق مثل شركات التأمين وقطاع النقل و الشحن والقطاع التجاري و البيع بالتجزئة و التوكيلات الملاحية و القطاع الصناعي والمطارات و النقل الجوي والدعاية و الإعلان و المقاولات و التسويق العقاري وسلاسل  الصيدليات و السوبر ماركت و القطاع الطبي والقطاع التعليمي و يشمل الجامعات و المدارس و الهيئات التعليمية والفنادق و السياحة و الغاز و الطاقة و الشحن الداخلي و الخدمات المالية وقطاع النقل الجماعي.

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