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حوادث

إثبات نسب الطفل "يازن" لوالده المطرب الشعبي شادي الأمير

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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أحمد على

قضي رئيس محكمة أسرة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم بإثبات صحة دعوي قضية إثبات نسب الطفل "يازن 4 أشهر"، أحد طفلي "بئر السلم" إلي المدعو  المطرب الشعبي شادي الأمير، بعدما تم الإطلاع على أصل قسيمة الزواج، وإعلان المطرب الشعبي والتأكد من نسب الطفل له. 


وكشف بلال عادل، محامي الزوجة سها السيد عيد، أن موكلته رفعت دعوى إثبات نسب طفلها "يازن" من زوجها المطرب الشعبي شادي الأمير، وذلك بعد أن تهرب الزوج من قيده في سجلات المواليد منذ ولادته، وعمره حاليا 4 أشهر.


وأشار الي أنه تم رفع قضية أخري تطالب فيها الزوجة بالطلاق من زوجها "المطرب الشعبي"، بسبب سوء معاملتها وعدم توفير رعاية لها وطفلها.

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