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أخبار العالم

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الكويت

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، إلى 26 حالة. 

وقالت الوزارة إن الشخص المصاب الجديد هو مواطن قادم من إيران. 

وكانت الحكومة الكويتية قررت تعطيل الدراسة في أنحاء البلاد، وذلك لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "سأعقد مؤتمرًا صحفيًا في البيت الأبيض، حول فيروس كورونا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت أمريكا". 

وأضاف أن مسؤولي مركز السيطرة على الأمراض وغيرهم سيحضرون المؤتمر.
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