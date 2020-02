View this post on Instagram

‫في أسبوع الموضة بميلان، التقينا بسلمى أبو ضيف وسألناها عن الصور التي مسحتها لحبيبها الإيطالي📸وعن الانتقادات التي تلاحقها وطريقة تعاملها معها🚫 فكيف ردت؟ تفاصيل أكثر في لينك البايو 👇👇 @etbilarabi