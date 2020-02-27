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ديني

شيخ الأزهر يستقبل السفير البحريني

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر العربية.

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر السفير البحريني الجديد بتوليه هذه المهمة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، مؤكدا أن الأزهر تربطه علاقة متينة بمملكة البحرين الشقيقة ومستعد دائمًا لتقديم كل الدعم للبحرين في مختلف المجالات العلمية والثقافية من خلال منهج الأزهر الوسطي الذي يستضيء بنوره المسلمون في كل مكان.

من جانبه، أبدى سفير البحرين سعادته بلقاء شيخ الأزهر والحديث مع فضيلته حول أطر التعاون بين الأزهر والبحرين ودعمها خلال الفترة المقبلة والاستفادة من خبرة الأزهر في مجال الخطاب الديني المعتدل ونشر ثقافة التآلف والتسامح، مشيدًا بما تابعه من جولات ولقاءات ومؤتمرات للأزهر وفضيلة الإمام الأكبر داخل مصر وخارجها.

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