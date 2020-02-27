AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يحيل مسئولين بحي شرق للنيابة الإدارية.. ما السبب

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:50 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يحيل مسئولين بحي شرق للنيابة الإدارية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بإيقاف "م.خ" و"ج.ع" رئيسيّ قسم الإعلانات وإدارة إشغال الطريق بحي شرق  واحالتهما إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.


وقال المحافظ إن المذكورين قصرا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات المحافظ.



وأضاف الشريف، في بيان له، مساء اليوم الخميس، قائلا:"لن أتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة.. وسيتم معاقبته في الحال". 



وشدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم و قوة مع جميع المخالفين واحالة أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام للتحقيق.



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإزالة جميع الإعلانات المخالفة، مؤكدا علي منع استغلال أي مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

مهلة أسبوع لكافيتريات كورنيش الإسكندرية لعمل تصميمات تسمح برؤية البحر

محافظ الجيزة يحيل مسئولي منظومة الشكاوى بالطالبية والعمرانية وشمال للتحقيق

محافظ أسيوط يحيل مخالفات القمامة والإهمال إلى النيابة الإدارية

حفاظًا على الشكل الجمالي.. محافظ أسيوط يوجه بإزالة الإعلانات غير المرخصة

تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

فستان ولا ستارة.. يسرا تصدم جمهورها بإطلالة غير متوقعة

مجدي عبدالغني ساخرا من عقوبات الزمالك فى القمة: تمخض الجبل.. شاهد

بعد مهاجمة الطائرات الروسية.. أردوغان: الوضع في إدلب بدأ يتغير

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضها بمتحف العاصمة الإدارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالجلد الأسود..زوجة تامر حسني تبهر جمهورها بالكاوبوي

واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما