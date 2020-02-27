محافظ الإسكندرية يحيل مسئولين بحي شرق للنيابة الإدارية.. ما السبب

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بإيقاف "م.خ" و"ج.ع" رئيسيّ قسم الإعلانات وإدارة إشغال الطريق بحي شرق واحالتهما إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.









وقال المحافظ إن المذكورين قصرا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات المحافظ.













وأضاف الشريف، في بيان له، مساء اليوم الخميس، قائلا:"لن أتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة.. وسيتم معاقبته في الحال".













وشدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم و قوة مع جميع المخالفين واحالة أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام للتحقيق.













ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإزالة جميع الإعلانات المخالفة، مؤكدا علي منع استغلال أي مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة.







