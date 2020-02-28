10 معلومات لا تعرفها عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

من أرض طيبة مدينة الشمس " الأقصر " تنطلق الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الفترة من 6 الى 12 مارس المقبل والمهرجان يقام فى الأقصر للعام التاسع على التوالى والذى كان اول انطلاقة فى عام 2012 ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومخرجة المهرجان الفنانة عزة الحسينى.





وفيما يلي نعرض أهم 10 معلومات والتى لا تعرفها عن مهرجان السينما الأفريقية فى دورته الجديدة:

- يقام حفل افتتاح المهرجان بأحضان معبد الأقصر يوم 6 مارس القادم ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز بقصر ثقافة الأقصر.

- المهرجان هذا العام يقام تحت شعار " سينما افريقية من كل الدنيا " وهو شعار يؤكد فلسفة المهرجان في الامتداد والتطوير.

- المهرجان هذا العام يعرض 90 فيلم روائى طويل وقصير منهم 15 فيلم تعرض لأول مرة عالميا وأفريقيا وفيلمين مصريين في المسابقة الرسمية ومسابقة جديدة لأفلام الدياسبورا تضم 7 أفلام.

- الدورة باسم وحش الشاشة فريد شوقي ومهداة لـ5 مبدعين راحلين منهم سمير سيف وعقيلة راتب.

- المهرجان يعرض معرض رئيسي حول افلام الفنان الكبير فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور الكبير محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر وسيعرض فيلمين لوحش الشاشة هما " السقا مات " اخراج صلاح ابو سيف وفيلم " الغول" للمخرج الكبير سمير سيف الذي يحتفي به المهرجان ايضا .

- يكرم المهرجان في دورته المقبلة نجوم عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

- 8 ورش يقدمها المهرجان لأبناء الأقصر من أجل تنمية المجتمع المحلي بالمدينة العريقة.

- من اهم الافلام التى تعرض بالمهرجان فيلم حبيب للمخرج شادى فؤاد و فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان.

- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس والذي يواكب فعاليات المهرجان ستحتفي ادارة المهرجان بالمرأة من خلال قسم بانوراما المرأة الأفريقية في السينما الذي يعرض به 4 أفلام ومن ضمنها فيلم "يوم للستات" من مصر ويعرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية هي: "الممر، وأولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازبلانكا، والفلوس".

- المهرجان تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، السياحة والآثار ، الشباب والرياضة والخارجية ،والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .





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