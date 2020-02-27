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محافظات

قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة السبت

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:25 م
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 7 مناطق بعد غد السبت بشرق العاصمة نظرا لقيامها باحلال وتجديد خط المياد قطر ٠. ٦ مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون . 

وأكدت انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى - عمارات العبور - خلف عمارات البور - القوات الجوية - الحرس الجمهورى - المنطقة المركزية السكرية - مبنى وزارة الدفاع ). 

ومن المقرر أن تكون مدة الانقطاع اعتبارا من الساعة ١٠ صباح يوم السبت الموافق ٢٢ -٢-١٠١٠ وحتى الساعة ١٠ مساء نفس اليوم. 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات يتديير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة بتديير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125. 

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