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محافظات

السبت.. انقطاع المياه 7 ساعات عن مدينة شبين القناطر

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر السبت المقبل لمدة 7 ساعات، من الساعة التاسعة مساء السبت وحتى الساعة الرابعة من فجر الأحد الموافق الأول من مارس.


وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، إن الانقطاع يأتى نظرا لحدوث عطل بخط الطرد الرئيس قطر 1400مم لمحطة مياه عرب جهينة داخل غرفة المحابس أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات.


وأهاب بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

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