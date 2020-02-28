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الجالية المصرية بروما: نتواصل مع جميع المصريين بأوروبا للتوعية بمخاطر الإرهاب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف إسلام السويسي المستشار الإعلامي لـ الجالية المصرية فى روما، عن الخطوات المتبعة للتنديد بجرائم الدول الداعمة للإرهاب فى منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا:أنه خلال شهرين سيكون هناك إتحاد لمكافحة الإرهاب فى الشرق الاوسط".

وأضاف السويسى خلال تصريحات تلفزيونية،:"تركيا تلعب دورا كبيرا فى دعم الإرهاب والمرتزقة فى ليبيا وسوريا والجميع يعرف ذلك، لافتا إلى ان تركيا تصدرت قائمة دول العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين فى سجونها، فهناك 11 ألفا و157 صحفيا تركيا دون عمل بعد الإجراءات التعسفية ضدهم.

وأكد  أنه تم التواصل مع عدد من المسئولين فى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية للتوعية بخطر الإرهاب، مضيفا:" نقوم بالتواصل مع جميع الجاليات في روما وأوربا، ونحن نريد أن نعمل حلقة وصل لتوعية بين الشعوب لدحر الإرهاب ومخاطره على الشعوب، و قدمنا طلبات إلي الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وزورنا عدد من برلمانات العالم لتقديم مذكرات للتنديد بالإرهاب القطري والتركي والاعتراف بإن هذه الدول ممولة وراعية للإرهاب وحان الوقت الآن  لمحاسبتها، كما تواصلنا ايضا مع وزارات الخارجية في أوربا وقدمنا مذكرات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن العالم أجمع معترف ويعرف أن تركيا وقطر يمارسان الإرهاب لكنه لا يريد أن يعترف بذلك بسبب الاموال الطائلة التي تدفعها قطر ، وللاسف ايضا قطر تمول الإرهاب لحساب دولة في اوربا، لذلك لابد من ان يعترف العالم بذلك لافتا إلى أن مصر من اوائل الدول التي عانت من الاموال التركية القطرية التي تمول الإرهاب.
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