ريم البارودي تعلن تقديمها برنامجا جديدا على قناة النهار.. شاهد

سعيده جداا بالتعاقد مع الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس اداره شبكه قنوات النهار علي اختياري لتقديم برنامج علي قناه النهار داعيه الله عز وجل ان يوفقنا🙌🏻 @alnahareg @ahmedelhawaryofficial