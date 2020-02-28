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فن

ريم البارودي تعلن تقديمها برنامجا جديدا على قناة النهار.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:42 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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مصطفى كرم
أعلنت الفنانة ريم البارودي تعاقدها لتقديم  برنامج جديد على قناة النهار والذي من المقرر ان يتم عرضة خلال الفترة المقبلة.

ونشرت ريم البارودي صورة لها مع علاء الكحكي رئيس شبكة فنوات النهار عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام

وعلقت على الصورة قائلة "سعيدة جداا بالتعاقد مع الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار على اختياري لتقديم برنامج قناة النهار داعية الله عز وجل ان يوفقنا".

وانهالت عليها التعليقات  من متابعيها وجاءت بين " الف مبروووووك" و"ربنا يوفقك يارب" و " ان شاء الله تكسري الدنيا ".

يذكر وحققت ريم البارودى نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.
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