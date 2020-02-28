مصر تعلن خلوها من فيروس كورونا وتركيا تصعد عملياتها العسكرية في إدلب بعد مقتل عشرات من جنودها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الصحة المصرية: تعافي الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص

الكويت توقف العمل بنظام البصمة بسبب فيروس كورونا

عمان والبحرين والإمارات ولبنان والعراق يسجلون حالات إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تعلق خدمات النقل البحري للركاب "الفيري" مع إيران في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الوطن" على بيان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، حول تعافي الحالة الوحيدة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس.





ونقلت "الأنباء" عن مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، قوله إن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي أجرى كافة الفحوص والتحاليل الدورية عدة مرات متتالية آخرها الخميس، بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وبهذا تصبح مصر خالية من الفيروس.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن السلطات الكويتية، أعلنت إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا، كما أعلنت شركة نفط الكويت الحكومية تعلق جميع المهمات الرسمية والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية كإجراء احترازي.





وذكرت "الراي" أن الجيش الكويتي أعلن تعليق الدراسة في الكليات والمدارس العسكرية لمدة أسبوعين اعتبارًا من 1 مارس خوفًا من انتشار فيروس كورونا.





وقالت "القبس" إن الإمارات أعلنت شفاء حالتين من مصابي كورونا من الجنسية الصينية وتسجيل 6 إصابات جديدة لـ 4 إيرانيين ومصابا صينيا وبحرينيا جميعهم قدموا من إيران، كما علقت خدمات النقل البحري للركاب "الفيري" مع إيران في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





وأفادت "الوطن" بأن عمان أعلنت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات لديها إلى 6 أشخاص، فيما أعلن العراق تسجيل حالة جديدة في محافظة كركوك، بينما قال لبنان إنه سجل ثالث له حالة إصابة له منذ تفشي الفيروس في الشرق الأوسط.





على صعيد آخر، ذكرت "كونا" أن الرئاسة التركية أعلنت أن الجيش التركي رد بضربات على أهداف للجيش العربي السوري في إدلب شمال غربي البلاد، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك.





ونقلت "الجريدة" عن حاكم إقليم هطاي التركي أن الغارة جوية لقوات الحكومة السورية، قتلت 33 جنديا تركيا في إدلب، فضلا عن إصابة عدد آخر.





دوليًا، قالت "الوطن" إن الولايات المتحدة أعلنت تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا، مشيرةً إلى أن السلطات الأمريكية أجلت 5 منهم خارج الولاية.





وأفادت "الأنباء" بأن ألمانيا أعلنت تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة هاينسبرج، فيما أعلنت السويد تسجيل 5 حالات جديدة، بينما سجلت أيرلندا الشمالية وهولندا أول حالات إصابة لديها بالوباء، في حين أكدت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 38 شخصًا.



