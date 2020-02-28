نشرة الفن: خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري على مواقع التواصل الاجتماعي .. وليث أبو جودة ينفصل عن حبيبته

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار الفنية ، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





حلت الفنانة السورية نسرين طافش ضيفة على برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية انجي علي الذي يذاع عبر إذاعة نجوم اف ام.









قام الفنان الشاب ليث ابو جودة بتكذيب جميع الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن تواجده داخل علاقة ، وذلك من خلال إصدار أحدث أعماله فيديو كليب "ندمان" و الذي يتحدث فيه عن تجربة شخصية عاش بها من قبل و قرر تحويلها الى عمل فني .









وضع المذيع بيار رباط الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مأزق عندما طلب منها خلال استضافتها في برنامج " منا وجر" الغناء اغنية لمواطنتها هيفاء وهبي حيث رفضت النجمة الذهبية على الهواء.









حققت أغنية بيهم كلهم للفنان رامي جمال 2 مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بالتزامن مع عيد الحب الذي صادف 14 من شهر الجاري.









أثار تسريب تسجيل لأغنية "زي مانتي" للنجم عمرو دياب، بصوت الفنان رامي صبري وهو يغنيها مع إضافة كوبليه جديد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.