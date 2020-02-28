AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن: خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري على مواقع التواصل الاجتماعي .. وليث أبو جودة ينفصل عن حبيبته

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:16 ص
عمرو دياب ورامي صبري
عمرو دياب ورامي صبري
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار الفنية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

حلت الفنانة السورية نسرين طافش ضيفة على برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية انجي علي الذي يذاع عبر إذاعة نجوم اف ام.


قام الفنان الشاب ليث ابو جودة بتكذيب جميع الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن تواجده داخل علاقة ، وذلك من خلال إصدار أحدث أعماله فيديو كليب "ندمان" و الذي يتحدث فيه عن تجربة شخصية عاش بها من قبل و قرر تحويلها الى عمل فني .


وضع المذيع بيار رباط الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مأزق عندما طلب منها خلال استضافتها في برنامج " منا وجر" الغناء اغنية لمواطنتها هيفاء وهبي حيث رفضت النجمة الذهبية على الهواء.


حققت أغنية بيهم كلهم للفنان رامي جمال 2 مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بالتزامن مع عيد الحب الذي صادف 14 من شهر الجاري.


أثار تسريب تسجيل لأغنية "زي مانتي" للنجم عمرو دياب، بصوت الفنان رامي صبري وهو يغنيها مع إضافة كوبليه جديد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليث أبو جودة ندمان وينفصل عن حبيبته

بسبب أغنية زي مانتي .. خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري .. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

يجوز للحائض القراءة من المصحف في حالة واحدة .. علي جمعة يكشف عنها

أخبار السوشيال ميديا: نجيب ساويرس يدافع عن بنت الجيران .. وريم البارودي تعلن تقديمها برنامجا جديدا على قناة النهار

توقف عنها.. 5 عادات خاطئة لا ينصح باتباعها عند إنقاص الوزن

تبدأ من 300 جنيه .. ننشر أسعار التصالح في المتر لمخالفات البناء في الأميرية

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

في جلسة خاصة.. رسالة من محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني