AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب أغنية زي مانتي .. خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري .. اعرف التفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:46 ص
عمرو دياب ورامي صبري
عمرو دياب ورامي صبري
Advertisements
شروق ابراهيم
أثار تسريب تسجيل لأغنية "زي مانتي" للنجم عمرو دياب، بصوت الفنان رامي صبري وهو يغنيها مع إضافة كوبليه جديد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. 


واتهم جمهور عمرو دياب، رامي صبري بمحاولة إثارة البلبلة وإيحاء ان اغنية حياتي مش تمام كانت معروضة عليه قبل الهضبة لكي يصبح تريند وحديث سوشيال ميديا. 


ودافع جمهور رامي صبري عنه مؤكدين انه يحترم ويقدر عمرو دياب كثيرا لافتين إلى أن نجمهم المفضل لم يقم بنشر النسخة التي يغني فيها اغنية " زي مانتي" بل قام أحد بتسريبها كي يضعه في موقف محرج. 

أغنية زي مانتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 ملاحظات على ألبوم عمرو دياب الجديد سهران

أغنتيان لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد تتصدران سوشيال ميديا

عزيز الشافعي يعلق على استعانة عمرو دياب بأغنيته "زي مانتي" للاحتفال بعيد الحب مع دينا الشربيني

عزيز الشافعي في حوار لـ صدى البلد: نادي الزمالك الأحق بـ لقب زعامة أفريقيا.. وهذا رأيي في احتفال عمرو دياب ودينا الشربيني بعيد الحب بأغنية زي مانتي.. وتجمعني كيميا بـ رامي صبري

حوار.. عزيز الشافعي: عمرو دياب سبب أحلى مفاجأة في حياتي.. والزمالك في انتظاره مباريات صعبة.. زي مانتي من أهم الأغاني في مشواري

أخبار الفن.. اعتذار حسن شاكوش وعمر كمال.. ونرمين الفقي تتصدر تريند جوجل.. وهيفاء وهبي في موقف محرج

ترشيحاتنا

نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

بـ مكونات من المطبخ.. تخلصي من انسداد البالوعة فى دقائق

أخبار الفن.. محمد رمضان فى إمبابة.. تطور غريب فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

تركيا تبدأ عملية عسكرية بعد مقتل جنودها في إدلب

ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

شاهد .. لحظة مقتل 34 جنديا تركيا في سوريا من قِبل روسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

شركة تخسر أموالها بسبب منتج يحمل اسم "كورونا" بالصدفة