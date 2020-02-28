بسبب أغنية زي مانتي .. خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري .. اعرف التفاصيل

أثار تسريب تسجيل لأغنية "زي مانتي" للنجم عمرو دياب ، بصوت الفنان رامي صبري وهو يغنيها مع إضافة كوبليه جديد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.









واتهم جمهور عمرو دياب، رامي صبري بمحاولة إثارة البلبلة وإيحاء ان اغنية حياتي مش تمام كانت معروضة عليه قبل الهضبة لكي يصبح تريند وحديث سوشيال ميديا.









ودافع جمهور رامي صبري عنه مؤكدين انه يحترم ويقدر عمرو دياب كثيرا لافتين إلى أن نجمهم المفضل لم يقم بنشر النسخة التي يغني فيها اغنية " زي مانتي" بل قام أحد بتسريبها كي يضعه في موقف محرج.





أغنية زي مانتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.



