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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر

صدى البلد

مواقيت الصلاة أصبح التوقيت الصيفي 2024 في مصر حديث المواطنين الفترة الراهنة، ويبحث الكثير عن التوقيت الصيفي لمعرفة مواقيت الصلاة على مدار اليوم، ويبدأ التوقيت الصيفي 2024 بدءًا من الخميس ليلاً أي الجمعة منتصف الليل فمجرد أن وصلت الساعة 12 ليلا ستصبح الساعة 1، بتقديم الساعة 60 دقيقة.

وأما معرفة مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بإضافة ساعة على الموعد القديم، فى كافة مواقيت الصلاة بدايةً من ليلة الجمعة 26 ابريل، لذا يقدم لكم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي فى القاهرة والجيزة وباقي محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة بعد تعديل الساعة

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:43  ص
صلاة الجمعة 12:53 م
صلاة العصر 29: 4 م
صلاة المغرب 7:29 م
صلاة العشاء  8:51م

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مواقيت الصلاة في اسكندرية 

الفجْر٤:٤٥ ص
الشروق٦:٢٠ ص
الظُّهْر١٢:٥٨ م
العَصر٤:٣٧ م
المَغرب٧:٣٦ م
العِشاء٩:٠١ م

مواقيت الصلاة في الاقصر 

الفجْر٤:٤٨ ص
الشروق٦:١٧ ص
الظُّهْر١٢:٤٧ م
العَصر٤:١٨ م
المَغرب٧:١٨ م
العِشاء٨:٣٧ م

مواقيت الصلاة في الواحات

الفجْر٤:٥٦ ص
الشروق٦:٢٨ ص
الظُّهْر١:٠٢ م
العَصر٤:٣٧ م
المَغرب٧:٣٧ م
العِشاء٨:٥٨ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
الفجْر٤:٣٧ ص
الشروق٦:١٢ ص
الظُّهْر١٢:٤٩ م
العَصر٤:٢٦ م
المَغرب٧:٢٦ م
العِشاء٨:٥٠ م

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