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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لكشف ملابسات اختفاء مهرائيل أسعد من أمام كليتها.. صور

الفتاة
الفتاة

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لسرعه كشف غموض اختفاء فتاة اسمها مهرائيل أسعد رومانى 19 سنة مقيمة بعزبة النخل بالقاهرة ومتغيبة منذ 4 أيام واختفائها من أمام باب كلية البنات جامعة عين شمس بشارع أحمد تيسير بمصر الجديدة .

وكانت الفتاة قد ذهبت ليلة اختفائها إلى كليتها لأداء الامتحان ولم تعد من وقتها، تم تحرير محضر، وجاري فحص كاميرات المراقبة، وكذا فحص علاقات الفتاة لكشف ملابسات الواقعة.

وتداول أصدقاء وأقارب الفتاة صور الفتاة ووجهوا استغاثات عديدة في محاولة لإعادة الفتاة لأسرتها، كما نشروا العديد من البوستات عبر صفحاتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا باختفائها .

اختفاء فتاة السوشيال ميديا جامعة عين شمس شارع أحمد تيسير عزبة النخل مصر الجديدة متغيبة مهرائيل

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