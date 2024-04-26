بسر المحلات .. طريقة عمل المكرونة في الفرن الغير مكلفة

تعد المكرونة من الاكلات السهلة والمحبوبة لدي الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل طاجن مكرونة في الفرن

طاجن المكرونة بالصلصة باللحمة أو بالسجن ،

طريقة عمل طاجن مكرونة في الفرن

1/2 كيلو لحم مفروم او سجق

يقطع السجق أو اللحمة المفرومة مع البصل ويشوح في مقلاة تيفال على نار متوسطة

نضيف طط طماطم مقطعة مكعبات، 1/2 م ص ثوم مهروس، 2 م ك صلصة، ملح، فلفل ونستمر في التقليب 5 دقائق



نضيف بصلة مقطعة شرائح ونقلب ثم يرفع من على النار

نجهز الطاجن ويمكنك استعمال البايريكس، ونرص السجق في الطاجن وعليه كيس الا ربع مكرونة غير ناضجة “من الكيس مباشرة”، وراعي ارتفاع المكرونة في الصينية لأن حجمها سيتضاعف، فيجب ترك مكان فارغ كافي.

نضيف ماء مغلي أعلى من ارتفاع المكرونه بقليل ونضبط عيار الملح، ونغطي الطاجن بالفويل.



ندخل الطاجن الفرن “الرف الأوسط، حرارة عالية” حتى تنضج المكرونة تماماً.

نجهز 1/2 كوب حليب مخلوط مع م ك دقيق للكميه كلها، ونوزعها على المكرونه بالملعقة، وندخلها الفرن من أعلى لمدة 10 دقائق.

نخرجها ونتركها حتى تهدأ قليلاً وتفصل الحواف بسكين حاد ويقلب في طبق التقديم، تزين بالبقدونس وتقدم بالهنا والشفا.

ملحوظة:



ممكن إستبدال السجق بلحمة مفرومة أو لحمة شرايح رفيعة أو مكعبات فراخ، لكن في هذه الحالة .نستخدم معلقتين زيت في خطوة التشويح الأولى