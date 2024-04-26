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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد موسى: تنمية سيناء بعثت الأمل نحو مستقبل مشرق يحمل الرخاء لأهالينا

محمد موسى
محمد موسى

قال الإعلامي محمد موسى، إن ذكرى تحرير سيناء واحدةٌ من أعظم وأشرف الملاحم العسكرية والدبلوماسية في تاريخ الدولة المصرية، ومحل فخر واعتزاز لكل مصري، لأنها جسدت قيمة وعظمة المصريين في حفظ الوطن والحفاظ على كرامة ومقدرات الشعب. 


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، من المهم أن نفتخر بامتلاك مصر القدرة علي التوجه للتعمير والبناء والتنمية، وقدرتها في التخلي وعدم الانصياع للتحديات والتهديدات، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا بمحاربة الإرهاب وانتصرنا.

معركة التنمية

وتابع: خضنا معركة التنمية بضخ استثمارات بمئات المليارات لإنشاء مشروعات بنية تحتية من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها من المشروعات التي غيرت وجه الحياة في أرض الفيروز تماما، وبعثت الأمل نحو مستقبل مشرق يحمل الرخاء لأهالينا في سيناء ولأهل مصر كلها.


وقدم محمد موسى، التحية لأبطال جيشنا العظيم الذين طهروا سيناء من الإرهاب وجهزوها للتنمية التي بدأها  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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