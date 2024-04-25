راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

ينطلق برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc، الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس 25 أبريل 2024.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، في حوار خاص يكشف خلاله صبحي العديد من الكواليس حول مستقبله مع نادي بيراميدز، ويجيب عن السؤال الأصعب بشأن عودته للأهلي وحقيقة انتقاله للزمالك.

وخلال الحوار الحصري يتحدث رمضان صبحي عن لقائه مع حسام حسن المدر الفني لمنتخب مصر، وكذلك فرص بيراميدز في منافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري، وتأثير رحيل عبد الله السعيد إلى نادي الزمالك، وعلاقته مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وغيرها من الملفات المهمة والكواليس التي يتحدث عنها رمضان صبحي في ظهوره الأول بعد غياب.

برنامج الهداف يُذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، الساعة 12 بعد منتصف الليل، يقدمه الإعلامي أحمد عبد الباسط، على شاشة cbc، ويتناول البرنامج كل ما يخص الأخبار والقضايا الرياضية بشكل مختلف، ويستضيف نجوم كرة القدم والرياضة المصرية.