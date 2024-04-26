يحترم الأهلي ... شوبير يقدم الدعم للمعلق الكروي علي محمد علي

وجه الإعلامي أحمد شوبير الدعم للمعلق الكروي علي محمد علي عبر حسابه بموقع أكس .

و كتب شوبير : أعرف علي محمد علي منذ زمن طويل شخصيه في منتهي الاحترام ومعلق محترم جدا ويحترم النادي الأهلي جدا وهذه شهاده لوجه الله وشكرا.

علي الجانب الاخر كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية عن موعد عودة دبابة وسط الأهلي المالي أليو ديانج للمشاركة مع المارد الأحمر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم": “يُعتبر ديانج جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. ومن المترقب أن يكون قرار مشاركته في مباراة مازيمبي في يد المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر”.