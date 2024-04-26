عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحترم الأهلي ... شوبير يقدم الدعم للمعلق الكروي علي محمد علي

صدى البلد

وجه الإعلامي  أحمد شوبير الدعم للمعلق الكروي علي محمد علي عبر حسابه بموقع أكس .

و كتب شوبير : أعرف علي محمد علي منذ زمن طويل شخصيه في منتهي الاحترام ومعلق محترم جدا ويحترم النادي الأهلي جدا وهذه شهاده لوجه الله وشكرا.

 

علي الجانب الاخر كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية عن موعد عودة دبابة وسط الأهلي المالي أليو ديانج للمشاركة مع المارد الأحمر.

 

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم": “يُعتبر ديانج جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. ومن المترقب أن يكون قرار مشاركته في مباراة مازيمبي في يد المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر”.

على محمد على المعلق الرياضي علي محمد علي شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

بالتليفون من الكويت .. المتهم بسرقة أحشاء طفل شبرا سجل لمساعده الجريمة وهدده

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

جهود أمنية لكشف ملابسات اختفاء مهرائيل أسعد من أمام كليتها.. صور

مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

مفاجأة الفرعون.. لماذا تغير موقف صلاح من الرحيل إلى الدوري السعودي؟

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر

بفستان صيفي.. ابنة أصالة تستعرض جمالها

ترشيحاتنا

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

محمد موسى: تنمية سيناء بعثت الأمل نحو مستقبل مشرق يحمل الرخاء لأهالينا

أعظم دعاء يوم الجمعة للرزق.. 10 كلمات اغتنمها في ساعة الإجابة

مفاجأة..ماذا عثرت النيابة العامة في منزل المتهم بتقطيع أحشاء طفل شبرا الخيمة؟

بعد قطيعة 20 عاماً.. ليبيا وإثيوبيا تبحثان عودة العلاقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مذهلة وسعر منافس.. تسريبات جديدة لهاتف vivo X100s

طبيبة تفجر مفاجأة عن البيض الفاسد بالأسواق

يحتفي بالدورة الـ10 .. 15 صورة من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بسر المحلات .. طريقة عمل المكرونة في الفرن الغير مكلفة

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ