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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لطفي لبيب لـ صدى البلد: برتاح على سيرة أشرف عبد الغفور

صدى البلد

عبر  الفنان لطفي لبيب عن حزنه الشديد لوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريمه من المسرح القومي، إذ أشار إلى أنه متخوف مما يحدث للمسرح بعد وفاة الراحل.


قال  الفنان لطفي لبيب خلال تصريحات  لصدى البلد أنا في حضرة أشرف عبد الغفور، ببقى بخير، وله مكانة كبيرة عندي، واشتغلت معاه في مسرح وأنا في رابعة معهد فنون مسرحية عملنا مسرحية النار والزيتون وبعدها توالت المسرحيات والأعمال مع بعض.

 

و تابع لطفي لبيب و هو يبكي  أشرف كان صديقا وإنسانا وكان لازم أكون موجود في تكريمه وأنا برتاح على سيرة أشرف عبد الغفور، وهو اللي علمنا تقاليد المسرح، و تابع : يا خوفي على المسرح من بعد أشرف عبد الغفور لأنه كان القيمة اللي بتحفظ تقاليد المسرح المصري.


يذكر أن لطفي لبيب شارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

 


وضم  فيلم مرعي البريمو مجموعة من الفنانين منهم الفنان محمد هنيدي، منهم: أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، غادة عادل، علاء مرسي، نيللي محمود، إنجي علي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

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IMG_20240426_034103

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