مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي من قائمة الفريق التي تواجه مازيمبي غدا في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي اكس: "استبعاد محمد الشناوى من قائمة الأهلي لمباراة مازيمبى وضم إمام عاشور وحسين الشحات".

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي ومازيمبي الحاسمة في العاشرة مساء غدٍ الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المواجهة المصيرية، بحثًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية "2023-2024".