لهذا السبب رفضت نوال الزغبي الغناء لهيفاء وهبي على الهواء .. فيديو

وضع المذيع بيار رباط الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مأزق عندما طلب منها خلال استضافتها في برنامج " منا وجر" الغناء اغنية لمواطنتها هيفاء وهبي حيث رفضت النجمة الذهبية على الهواء.





وبررت نوال الزغبي الامر قائلة :" ما بعرف غني لهيفاء وهبي مع ان لديها اغاني جميلة وهي ليست صديقتي ولم احفظ اغانيها".





وفسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان سبب رفض نوال الزغبي الغناء لهيفاء وهبي بسبب قيام الاخيرة بالغاء متابعة نوال الزغبي عبر تويتر منذ فترة.





وعلى صعيد اخر، طرحت شركة روتانا لصوتيات والمرئيات اغنية جديدة لنوال الزغبي بعنوان قوية والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في

اسبوعين.



