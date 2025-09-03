دراسة: السيارات السوداء ترفع حرارة الشوارع بنحو 4 درجات مئوية

أظهرت دراسة جديدة ، أن لون طلاء السيارات قد يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري المحلية المعروفة باسم "تأثير جزيرة الحرارة الحضرية"، مشيرة إلى أن السيارات ذات الألوان الداكنة، وخاصة السوداء، تبعث حرارة تزيد درجات حرارة الهواء المحيط بها بنحو 4 درجات مئوية في أيام الصيف الحارة، مقارنة بالسيارات البيضاء.

وأجرى باحثون من جامعة لشبونة التجربة، حسبما أفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، بترك سيارتين– إحداهما سوداء والأخرى بيضاء – في الهواء الطلق تحت شمس صيفية بدرجة حرارة 36 مئوية، وخلصوا إلى أن السيارة السوداء رفعت حرارة الهواء القريب منها بمقدار 3.8 درجة مئوية، في حين كان تأثير السيارة البيضاء محدوداً.

ويرجع ذلك إلى اختلاف قدرة الألوان على عكس أشعة الشمس، حيث يعكس الطلاء الأبيض ما بين 75 و85% من الضوء، بينما يعكس الطلاء الأسود 5 إلى 10% فقط، فيما يمتص الباقي ويسخن بسرعة بسبب المعدن الرقيق للسيارة الذي يطلق الحرارة مباشرة في الهواء.

وقالت الباحثة مارشيا ماتشاس "إن آلاف السيارات المتوقفة في المدن قد تتحول إلى مصادر حرارة صغيرة أو دروع حرارية، ولونها قادر على تغيير مدى شعور الناس بحرارة الشوارع".

ويشكل هذا الاكتشاف جزءاً من الجهود الأوروبية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة القياسية المرتبطة بتغير المناخ.

وتشير بيانات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي إلى أن المدن قد تكون أدفأ بما يصل إلى 10 درجات مئوية مقارنة بمحيطها الريفي بسبب البنى التحتية والإسفلت والمباني الكثيفة التي تحتجز الحرارة.

وإلى جانب مبادرات مثل تحويل الأرصفة الخرسانية إلى مساحات خضراء أو إنشاء "ملاجئ مناخية" عامة، يقترح الباحثون أن إعادة طلاء المركبات ذات الألوان الداكنة إلى ألوان فاتحة قد تكون وسيلة أسرع وأقل تكلفة لتعزيز انعكاسية الشوارع وخفض درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض.

وقالت سارة بيرك الباحثة في جامعة نورث كارولينا، إن التركيز على السيارات يمثل "نهجاً مبتكراً" إذ انصب معظم البحث سابقاً على الأسطح العاكسة أو الأرصفة الفاتحة.

وأضافت أن أساطيل سيارات الأجرة أو مركبات التوصيل والحكومية قد تكون الأكثر فاعلية إذا اعتمدت ألواناً أفتح.