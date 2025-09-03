أول تعليق لـ وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي

تحدث وليد صلاح الدين عن توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد رحيل جهاز خوسية ريبيرو.

وقال وليد صلاح الدين: “وافقت على منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بدون أي شروط مالية ده طبيعي من ولاد النادي وده رد الجميل”.

وتابع: “الأهلي لما يطلب حد من ولاد الناس كلها لازم تجري تحاول ترد الجميل، أنا في الأهلي من وأنا 10 سنين ودلوقتي أنا 54 سنة كله عرفني بسبب وجودي في الأهلي هطلع أقصى مجهود عشان أفيد بيتي”.

بيان الأهلي

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من ‏الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن ‏تشكيل الجهاز الفني الذي سوف يتولى المسئولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وفي ‏ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة تقرّر تعيين ‏الكابتن وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، والكابتن عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، ‏ولا تزال المشاورات قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏