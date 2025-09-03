قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في إسرائيل .. نصف جنود الاحتياط يرفضون الاستدعاء
كيف نحيي ذكرى المولد النبوي.. الإفتاء تكشف عن الطريقة الشرعية
روسيا: نتطلع إلى تعزيز إمدادات أنظمة صواريخ «إس - 400» إلى الهند
ترامب يعلن مقتـ.ـل 11 من «إرهابيي المخدرات» في هجوم أمريكي على قارب فنزويلي
أول تعليق لـ وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي
نجم محبوب.. أسامة عرابي: تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي «قرار صائب»
عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف
صدمة في منتخب السعودية بسبب سالم الدوسري | تفاصيل
لإعادة الانضباط والثقة.. ناقد رياضي: الأهلي يحتاج مدربًا بشخصية «جوزيه»
بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل
مصرع جميع السكان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بترسين السودانية
بمرسوم تشريعي| أحمد الشرع يستحدث وزارة لـ «الطاقة» لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية بسوريا
رياضة

أول تعليق لـ وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
سارة عبد الله

تحدث وليد صلاح الدين عن توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد رحيل جهاز خوسية ريبيرو.

وقال وليد صلاح الدين: “وافقت على منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بدون أي شروط مالية ده طبيعي من ولاد النادي وده رد الجميل”.

وتابع: “الأهلي لما يطلب حد من ولاد الناس كلها لازم تجري تحاول ترد الجميل، أنا في الأهلي من وأنا 10 سنين ودلوقتي أنا 54 سنة كله عرفني بسبب وجودي في الأهلي هطلع أقصى مجهود عشان أفيد بيتي”.

بيان الأهلي

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من ‏الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن ‏تشكيل الجهاز الفني الذي سوف يتولى المسئولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وفي ‏ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة تقرّر تعيين ‏الكابتن وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، والكابتن عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، ‏ولا تزال المشاورات قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏

وليد صلاح الدين الأهلي خوسية ريبيرو

