«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

وجّه الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، رسالة للإعلامي أحمد شوبير.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء.. لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان .. لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

وتابع: “لمعلوماتك أنا أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعًا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر مُعتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده ولم نراك يا كابتن يا كبير يومًا تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه !!”.

وأضاف: “كابتن اهدى شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وانت سيد العارفين”.

ونشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يجمعه أحمد حسن مدير المنتخب، أثناء تدريبات المنتخب في أحد الملاعب خلال معسكر الإعداد الحالي.

وظهر الحضري في الفيديو وهو يتحدث عن قوة التدريبات رغم ارتفاع درجات الحرارة، قائلاً: "والله العظيم يا جماعة الحرارة 45 وبيجري معايا عميد العالم الأصلي"، فيما علق أحمد حسن مازحًا: "درجة الحرارة 45 لكن الجو حلو، ولازم نستغل المدة دي ونجري شوية".

ويتواجد الثنائي حاليًا ضمن معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استعدادًا لمواجهتي تونس الوديتين يومي 6 و9 من الشهر الجاري، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.