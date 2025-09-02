قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
الحكومة: "المركزي" يخفض أسعار العائد 200 نقطة أساس مدعومًا بتراجع التضخم
الرئيس السيسي يهنئ فيتنام وسان مارينو بيوم الاستقلال وتأسيس الجمهورية
صناعة إلهية.. الشيخ خالد الجندي: معجزة النبي بدأت قبل النبوة
نفس منهج اليابان .. 6 معلومات عن كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
بطء وتفتيش مشدد.. الاحتلال يُعطل دخول قافلة الإغاثة الـ28 إلى غزة
تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا قبل لقاء الجمعة
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 35
أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إعادة فتح أبوابها أمام مواطنيها
أولياء أمور مصر: المدارس الخاصة تلزم الأهالي بـ"السابلايز الغالية" ونطالب بتدخل الوزارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

العميد الأصلي.. عصام الحضري يوجة رسالة إلى أحمد حسن

عصام الحضري وأحمد حسن
عصام الحضري وأحمد حسن
منار نور

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو  يجمعه أحمد حسن مدير المنتخب، أثناء تدريبات المنتخب  في أحد الملاعب خلال معسكر الإعداد الحالي.

وظهر الحضري في الفيديو وهو يتحدث عن قوة التدريبات رغم ارتفاع درجات الحرارة، قائلاً: "والله العظيم يا جماعة الحرارة 45 وبيجري معايا عميد العالم الأصلي"، فيما علق أحمد حسن مازحًا: "درجة الحرارة 45 لكن الجو حلو، ولازم نستغل المدة دي ونجري شوية".

ويتواجد الثنائي حاليًا ضمن معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استعدادًا لمواجهتي تونس الوديتين يومي 6 و9 من الشهر الجاري، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

عصام الحضري العميد احمد حسن

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

أرشيفي

إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مقتنيات النبي من خيول وسيوف.. الأزهر للفتوى يوضح حقيقتها

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلاميَّة تناقش الخطط الدعويَّة وآليَّات التحرُّك الميداني

علي جمعة

علي جمعة: الأمانة من أخلاق الإسلام العظمى وكانت من أهم صفات النبي

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

صورة من الاحتفالية
منتشر بين الأطفال.. اعرف أسباب مرض كريم فهمى

كريم فهمى
وداعا للمبيدات.. 5 طرق طبيعية وآمنة لطرد الحشرات من مطبخك

خمس طرق مجرّبة وفعالة لطرد الحشرات
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

فريدة سيف النصر والتيك توك

فريدة سيف النصر تلجأ للنقابة والنائب العام لمواجهة حملات التشهير على تيك توك

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

