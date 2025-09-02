العميد الأصلي.. عصام الحضري يوجة رسالة إلى أحمد حسن

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يجمعه أحمد حسن مدير المنتخب، أثناء تدريبات المنتخب في أحد الملاعب خلال معسكر الإعداد الحالي.

وظهر الحضري في الفيديو وهو يتحدث عن قوة التدريبات رغم ارتفاع درجات الحرارة، قائلاً: "والله العظيم يا جماعة الحرارة 45 وبيجري معايا عميد العالم الأصلي"، فيما علق أحمد حسن مازحًا: "درجة الحرارة 45 لكن الجو حلو، ولازم نستغل المدة دي ونجري شوية".

ويتواجد الثنائي حاليًا ضمن معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استعدادًا لمواجهتي تونس الوديتين يومي 6 و9 من الشهر الجاري، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.