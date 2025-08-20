أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده

نعى عصام الحضري نجم الكرة المصرية السابق، والد حارس الأهلي محمد الشناوي ، بعد أن توفي إثر حادث سير على طريق الواحات.

وكتب عصام الحضري، عبر انستجرام: البقاء والدوام لله انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أخي وحبيبي الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر ، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة وانا لله وانا اليه راجعون.

ويعيش محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر ، حالة من الحزن الشديد، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.